شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير قرية المرجان ببورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، السبت، قرية المرجان ببورفؤاد، التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ورافقه اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد ومسؤولو قرية المرجان، وعدد من الشركات الهندسية المسؤولة عن أعمال التطوير.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ الجارية حتى الآن بالقرية، مشيدا بكفاءة الأعمال والتى تتم على أعلى مستوى، مشيرا إلى قرب الانتهاء من كافة الأعمال، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وأكد «الغضبان» أن بورسعيد في طريقها لتوضع على الخريطة السياحية للدولة بعد إضافة العديد من المنشآت السياحية والفنادق، وأشاد بما تم في القرية وحجم الأعمال المنفذة وبموقعها المتميز، خاصة أن مدينة بورفؤاد كانت تفتقد لهذه النوعية من الخدمات الفندقية.

وأوضح أن القرية تطل على شاطئ بورفؤاد وتبلغ مساحتها الإجمالية 95 ألف متر مربع وتبلغ نسبة المبانى 20 % فقط من إجمالى المساحة وتضم القرية 106 وحدات مصيفية 3غرف و88 وحدة فندقية 2غرفة و76غرفة فندقية و7 فيلات و4 سويت فندقى و2 حمام سباحة ومسطحات خضراء متنوعة ومنطقة لألعاب الأطفال و4 كافيتريات ومطاعم و20 محل تجارى، وتمثل طفرة في المجال السياحى والذى ينعكس على المحافظة ومكانتها الرائدة سياحيا.