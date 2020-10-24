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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحضور عدد كبير من أساتذة وطلبة جامعة القاهرة أقامت كلية الحقوق بالتعاون مع منظمة اتحاد المنتجين العرب، حفل تكريم لأول مرة لأحد العائلات بمحافظة المنيا وكانت من نصيب عائلة رمزى وذلك ضمن اتجاه الكلية لتكريم المبدعين في المجالات المختلفة.

وقام بتقديم وإدارة الحفل الاستاذ شريف عبدالوهاب كبير المذيعين بالاذاعة، تم خلال الاحتفال تكريم الفنان هاني رمزي عن أعماله السينمائية والدرامية وإبداعه في جميع أفلامه خاصه فيلم محامي خلع، وتكريم الدكتور ايهاب رمزي عن مجهوداته القانونية في عمله الحقوقي بالدفاع عن البسطاء والمظلومين، وايضاً تكريم المستشار القاضي أمير رمزي عن مجهوداته في خدمة المرضى والفقراء .

وقام الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق، والدكتور ابراهيم ابو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب بتقديم درع كلية حقوق القاهرة ودرع الابداع لكل منهم في مجال عمله وخدمتهم للمجتمع، كما نال المكرمين الثلاث شرف توزيع شهادات التفوق على الطلبة المتفوقين .

جامعة القاهرة واتحاد المنتجين العرب تكرم ثلاثي عائلة رمزى أبناء المنيا

جامعة القاهرة واتحاد المنتجين العرب تكرم ثلاثي عائلة رمزى أبناء المنيا