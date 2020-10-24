شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: 2 مليار و418 مليون جنيه قيمة تنفيذ الطريق الأوسطى بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقده لمشروع المتحف المصرى الكبير، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالطفرة الهائلة فى الطرق بالمدينة، خاصة مع انتهاء هذه المشروعات بمجملها، مؤكدا أنها تسهم فى تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وكذا توفير الوقت والوقود المستهلك، فضلا عن كون الطرق هى شرايين لتحقيق التنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: فى إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المدن الجديدة، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائرى الأوسطى الذى يبلغ طوله 30كم بالمدينة، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الطريق الدائرى الأوسطى يتكون من قطاعين؛ القطاع الأول يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كيلو مترا بعرض 82 مترا كل اتجاه يتكون من رئيسى وشاحنات، بينما يمتد القطاع الثانى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 14كم والعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسة وحارتى خدمة.

وأضاف أن طريــق داعم الفيــوم، الذى يمتد من تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى تقاطع الأوسطى مع طريق الفيوم بطول 11 كيــلو مترا وبـعرض 14.75م، ويتكون من ثلاث حارات مرورية بعرض 3.75 م فى اتجاه المدينة، ويهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، مشيرا إلى أن قيمة تنفيذ الدائرى الأوسطى بقطاعيه؛ الأول والثانى وداعم الفيوم بلغت 2 مليار و418 مليون جنيه.

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كما تطرق وزير الإسكان إلى شرح امتداد ومكونات طريق الواحات، مشيرا إلى أنه يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالى 30 كم بعدد 4حارات رئيسة وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيس وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة - الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، وبلغت قيمه تنفيذه 2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من طريق الواحات خلال شهر فبراير المقبل.

إلى جانب ذلك، أطلع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس الوزراء على مشروع محور الكفراوى، لافتا إلى أنه طريق يربط بين ميدان الحصرى وميدان فودافون، مرورا بالأحياء السكنية من الأول إلى السادس، ويعتبر شريانا رئيسا لهذه الأحياء حيث تم زيادة الحارات الرئيسة من 2 إلى 3 حارات، وإضافة أرصفة للمشاة وأصحاب الهمم، وإضافة مناطق انتظار بجانب الطريق لتيسير السيولة المرورية بحارات الخدمة، وأيضا الاهتمام بالمزروعات بالجزيرة الوسطى لإضافة الشكل الجمالى بالطريق، وبلغت قيمة تنفيذه 166مليون جنيه.

فى الوقت نفسه شرح الوزير أبعاد طريق جمال عبدالناصر، الذى يبلغ طوله 14كم، ويتكون من اتجاهين بعرض 12م، ثلاث حارات فى كل اتجاه، ويربط بين طريق العبور وحتى نهاية المنطقة الصناعية، وتم ربطه أيضا بالطريق الدائرى الأوسطى، وتم تزويده باللوحات الإرشادية والتحذيرية وتخطيط المطبات وأعمال البردورات والانترلوك وبلغت قيمة تنفيذه 166 مليون جنيه.

أما فيما يتعلق بالمحور المركزى، فأكد الدكتور عاصم الجزار أنه من أهم المحاور الرئيسة بالمدينة، ويربط بين محور 26 يوليو والمنطقة الصناعية، مرورا بمنطقة الخدمات المركزية بالمدينة والأحياء من الأول إلى السادس وجار تطوير ورفع كفاءة الجزء الرابط بين ميدان الحصرى والطريق الدائرى الأوسطى بطول 6 كم، ويشمل التطوير زيادة المسطحات الخضراء بالطريق، إضافة إلى أماكن انتظار موازية للطريق، وتنفيذ رصيف للمشاة بطول الطريق لخدمة المواطنين، مع مراعاة ذوى الهمم، مع تخصيص حارة للدراجات بالطريق، ورفع كفاءة الحارات المرورية (الأسفلت)، ومراجعة واضافة بالوعات صرف الأمطار وتحسين كفاءتها، إلى جانب توفير دورات مياه عمومية لخدمة المواطنين، وتركيب حليات وقواعد ديكورية للأعمدة، واستكمال كافة عناصر الطريق من علامات مرورية وعلامات إرشادية توجيهية والتخطيط الأرضى المرورى والعواكس الأرضية وبلغت قيمه تنفيذه 53 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالموقف الإقليمى، فأشار المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يقع بالفاصل السكنى الصناعى ويخدم الأقاليم عن طريق الدائرى الأوسطى، وتم تنفيذه على مساحة قدرها 62 ألف م2، بتكلفة إنشائية بلغت قيمتها 103,5 مليون جنيه، ويتكون من مبنى إدارى، ومركز تجارى، وكافتيريا، ومظلة انتظار أشخاص، ومنطقة انتظار أتوبيس، ومنطقة انتظار سيارات ملاكى، ومنطقة انتظار مينى باص داخلى، ومنطقة انتظار مينى باص بين المحافظات، ومركز خدمة سيارات، ومسجد، بخلاف غرف أمن وحراسة واستراحة سائقين ومكاتب حجز تذاكر، ويهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على المحاور الرئيسة بالمدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا التطوير الدائم والمستمر لجميع مرافق المدينة يأتى من خلال حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على توفير بيئة جيدة لسكان المدينة.