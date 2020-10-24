إنفوجراف.. 1.7 مليون وظيفة خسائر قطاع النقل الجوى بالشرق الأوسط خلال 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أنه فى تقرير الاتحاد الدولى للنقل الجوى، تُقدر خسائر قطاع النقل الجوى والقطاعات المرتبطة به فى منطقة الشرق الأوسط بــ1.7 مليون وظيفة.
ووصل حجم إسهام القطاع من مجموع الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة إلى 213 مليار دولار قبل الجائحة، بينما وصل بعد الجائحة إلى 108 مليار ات دولار؛ نتيجة تعليق الرحلات الجوية.
وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020
وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.
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