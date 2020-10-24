شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 1.7 مليون وظيفة خسائر قطاع النقل الجوى بالشرق الأوسط خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف، أوضح خلاله أنه فى تقرير الاتحاد الدولى للنقل الجوى، تُقدر خسائر قطاع النقل الجوى والقطاعات المرتبطة به فى منطقة الشرق الأوسط بــ1.7 مليون وظيفة.

ووصل حجم إسهام القطاع من مجموع الناتج المحلى الإجمالى للمنطقة إلى 213 مليار دولار قبل الجائحة، بينما وصل بعد الجائحة إلى 108 مليار ات دولار؛ نتيجة تعليق الرحلات الجوية.

Advertisements

وكان المركز قد نشر انفوجراف سلط من خلاله الضوء على أن مصر استطاعت تحقيق تقدما ملحوظا فى مجال التعليم بأحدث تصنيف لوكالة US News حول أفضل الدول فى مستوى التعليم 2020

وأوضح الانفوجراف، أن مصر ال3 عربيا والـ42 عالميا على مستوى التعليم وفقا تصنيف لوكالة US News 2020.