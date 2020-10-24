شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: زيادة الإنفاق على الطرق خفض أعداد وفيات الحوادث بنسبة 44% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الطرق والكبارى فى مصر منذ عام 2018ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام 2020، موضحة أن ما تم ضخه من استثمارات على الطرق والكبارى فى الأربع سنوات الماضية تجلت نتائجه فى أخر عامين من 2018إلى 2020، لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبه 5%؜ فى 2018/2019 وبنسبة 44%؜ عام 2019/2020، متابعة أنه بزيادة معدل التغير فى الاستثمار على الطرق والكبارى من عام 2018إلى 2020 إلى97% انخفض معدل تغير عدد وفيات حوادث الطرق إلى 46%.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل ومن ضمنه شبكة الطرق والكبارى، موضحة أن الاستثمارات فى الطرق والكبارى بلغت حوالى 14مليار جنيه عام 2018 لترتفع نسبة الاستثمارات إلى 26مليار جنيه فى 2019 ثم إلى حوالى 28 مليار فى 2020 بما ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 12ألف فى 2019 و7 آلاف متوفى فى 2020 مقارنة بـ13الف متوفى فى 2018.

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وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية قطاع النقل باعتباره أحد أهم القطاعات فى خطة الدولة، وذلك لارتباطه بالخدمات التى يشعر بها المواطن بشكل مباشر من خلال المشروعات القومية للطرق، والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وغيرها من الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطن بهدف توفير نظام نقل أمن يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم دور النقل على المستويين الإقليمى والدولي.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة فى مجال البنية الأساسية وخاصة فى خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح فى المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.