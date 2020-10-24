شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة المنتجات التركية.. المصريون بالخارج يطلقون حملة "كلنا مع السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن المصريين بالخارج أطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات التركية تحت شعار "كلنا مع السعودية"، استكمالاً للحملة التى أطلقتها المملكة لمقاطعة هذه المنتجات، تحت شعار "أردوغان يحارب بلادنا بأموالنا"، والتى حققت نتائج ملومسة على الاقتصاد التركى.

وأفاد حنفى فى بيان له، أن المصريين بالخارج دائمًا يمثلون خط الدفاع الأول عن مصرنا الحبيبة، لذا وجب على أبناء مصر الشرفاء بالخارج والداخل مقاطعة هذه المنتجات التى تستخدم عائداتها في محاربة بلادنا سواء عن طريق القنوات الممولة من تركيا وقطر لبث سمومها من شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة أو عن طريق دعمهم للإرهاب".

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وأوضح حنفى أنه لابد أيضا من مقاطعة السياحة إلى تركيا، والتوقف عن شراء العقارات فى تركيا، وعدم دعوة الشركات التركية للمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية التى تقام بمصر، ودعا حنفى اتحاد الغرف التجارية المصرية إلى مقاطعة كل ما هو تركى لأنها مسؤلية كل مصرى سواء التاجر أو المستهلك.

واختتم الاتحاد العام للمصريين فى الخارج دعوته لمقاطعة المنتجات التركية بتقديم الشكر للتجار السعوديين، الذين استبدلوا البضائع التركية بمصرية وهذا ليس بجديد على الشعب السعودى الشقيق ووقفاته المشرفة تجاه الشقيقة الكبرى مصرنا الحبيبة.