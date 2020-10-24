شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الكحول» و«الكمامات».. قاضيات يتصدّرن المشهد الانتخابي في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدّرت قاضيات المنيا المشهد الانتخابي، اليوم السبت، منذ الساعات الأولى من الصباح، إذ حرصن على التواجد في ساعات مبكرة من الصباح، قبل بدء عملية التصويت.

حرصت المستشارة لمياء اللمساوي، مدير النيابة الإدارية بالمنيا، ورئيس اللجنة الانتخابية الفرعية رقم 157 بمدينة العدوة، والتي تضم 3527 ناخب وناخبة، على التواجد منذ الساعات الأولى وقبل بدء عمليات فتح اللجان بـ30 دقيقة بهدف ترتيب أوراق اللجان اللجنة، والتأكد من حضور جميع الجهاز الإداري المعاون.

كما حرصت «لمياء» على استقبال الناخبين بالكحول لعملية التعقيم والتطهير، وأكدت على ارتداء الكمامات، بهدف الوقاية من الأمراض الوبائية.

كما حرصت المستشار أسماء عيد، مدير النيابة الإدارية، على التواجد باللجنة الفرعية بمركز العدوة، بالدائرة الثالثة، مبكرًا وقام بترتيب محتويات اللجنة من صناديق اقتراع، ومقاعد، وأوراق، وشددت على ضرورة ارتداء الناخبين للكمامات للحفاظ عليهم من وباء كورونا المستجد.

يذكر أن محافظ المنيا، تشهد منافسات ساخنة بين 170 مرشحا على 15 مقعد بنظام الفردي، داخل 5 دوائر انتخابية، عقب تأجيل الانتخابات بدائرة دير مواس لتنفيذ حكم الإدارية العليا بعودة احد المرشحين لخوض الانتخابات، ومنافسات ساخنة بين مرشحي القوائم داخل 6 دوائر انتخابية من العدوة شمالا حتي دير مواس جنوبًا.

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التصويت في انتخابات نواب المنيا

التصويت في انتخابات نواب المنيا