شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة بالقاهرة» يعقد لقاء توعويا للوقاية من سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار في إطار فعاليات حملات التوعية بسرطان الثدي والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة بمناسبة الشهر العالمي لسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام. عقد فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة لقاء توعوي بعنوان الوقاية من سرطان الثدي بحضور، بحضور ٧٠ سيدة وعدد من عضوات فرع المجلس وذلك بالتعاون مع مؤسسه شريف عمر لعلاج الاورام ومؤسسة الزهراوان للتنميه المستدامة . أوضحت مها مروان، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، دعم المجلس لحملات التوعية المستمرة للوقاية من سرطان الثدي وتشجيع السيدات على الكشف المبكر ودعم المحاربات للتغلب على المرض وعرض قصص نجاح البطلات المحاربات وتكريمهن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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