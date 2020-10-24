شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يشهد فعاليات احتفالية الذكرى 78 لضحايا معركة العلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة العلمين، اليوم السبت، الإحتفالات بالذكرى الثامنة والسبعون لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، وذلك بالمقابر الألمانية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وسفير ألمانيا بالقاهرة، وعدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية التي شاركت في الحرب وجموع من أهالي ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المقابر الألمانية مظاهر الاحتفالات بمشاركة أقارب الجنود الذين شاركوا في المعركة والتي تضم رفات 4231 قتيل من الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء المعركة، ثم قام محافظ مطروح وسفراء الدول المشاركة بوضع أكاليل الزهور، تلاها كلمة إحياء ذكرى ضحايا المعركة، ثم دقيقة حداد، ثم صلاة من أجل ضحايا المعركة.

يذكر أن موقعة العلمين وقعت فى24 أكتوبر1942 وخلفت ورائها الأف القتلى ومخلفات الحرب بين قوات الحلفاء والمحور.