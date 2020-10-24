شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري لحقوق المرأة»: 627 مرشحة في الانتخابات و18 حزب لم يدعم ترشيح النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المركز المصري لحقوق المرأة، بيانا صحفيا، اليوم السبت، رصد خلاله أعداد المرشحات في الانتخابات في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب.

ورصد المركز تنافس على المقاعد الفردية 347 مرشحة منهن 303 مرشحة مستقلة، و44 مرشحة عن أحزاب سياسية، من إجمالي 4006 مرشح ومرشحة أي ما يمثل نسبة 8.6%. وتخوض الانتخابات على القوائم الانتخابية 280 مرشحة من إجمالي 568 مرشح ومرشحة أي ما يمثل نسبة 49.5%، وبالتالي يصبح العدد الإجمالي للمرشحات 627 مرشحة.

وأكد البيان أنه بالمقارنة بانتخابات مجلس النواب 2015 نجد أن انتخابات اليوم تشهد أعداد أعلى للمرشحات النساء سواء على الفردي أو القوائم.

وأشار البيان إلى أن دعم 19 حزب سياسي المرشحات على المقاعد الفردية من إجمالي 36 حزب دعم مرشحين ومرشحات على المقاعد الفردي، بينما لم يدعم 18 حزب سياسي النساء على المقاعد الفردية وهذه الأحزاب هي «أبناء مصر، المصريين الأحرار، مصر المستقبل، الصرح المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، الإصلاح والنهضة، النور، مصر بلدي، إرادة جيل، العربي للعدل والمساواة، الأحرار الاشتراكيين، الاتحاد، الريادة، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، الأحرار الدستوريين الجديد، حقوق الإنسان والمواطنة».

ورصد المركز المصري عدم خوض النساء الانتخابات في ثلاث محافظات هي«شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد»، بينما شهدت 4 محافظات أعلى نسب لترشيح النساء وهي محافظات بورسعيد بنسبة 18%، تلاها الإسكندرية بنسبة 14.6%، ثم أسوان بنسبة 13.3%، والقاهرة بنسبة 13.1%.

وجاءت أقل نسب لترشيح النساء في محافظة بني سويف بنسبة 2.1%، وسوهاج بنسبة 2%.

أما القوائم الانتخابية التي تتنافس في انتخابات مجلس النواب تمثلت في القائمة الوطنية من أجل مصر، ونداء مصر، وأبناء مصر، وتحالف المستقلين، فقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات على القوائم الانتخابية الأساسية 568 منهم 280 مرشحة أي ما يمثل نسبة 49.5%.

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وذكر البيان أن القانون نص على وجود كوتة للمرأة داخل كل قائمة انتخابية الأمر الذي ينتج عنه وجوبا فوز 142 نائبة، وهو ما يعد طفرة عن كوتة برلمان 2014 التي أوجبت فوز 56 نائبة فقط. ويأتي ذلك نتيجة تعديلات الدستورية التي جرت في أبريل 2018 والتي نصت على أن كوتة للمرأة تقدر بربع المقاعد.