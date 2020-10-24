شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: انتظام التصويت في جميع لجان انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام التصويت لليوم الأول، في لجان انتخابات مجلس النواب البالغ عددها (511) مركزا انتخابيا، موزعة على (1099) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية 3 ملايين و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية حتى الآن، وتسير العملية الانتخابية بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب، حيث ترأس محافظ المنيا، صباح اليوم، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان، حيث تقوم الغرفة برصد العملية الانتخابية وسيرها قبيل بدء التصويت وعلى مدار اليوم، وقد تم تجهيزها بكافة الأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لمتابعة ما يعرض في وسائل الإعلام والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات.

انتخابات مجلس النواب في المنيا

انتخابات مجلس النواب في المنيا

انتخابات مجلس النواب في المنيا

انتخابات مجلس النواب في المنيا