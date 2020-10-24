شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق في مخزن أدوات كهربائية بالشرقية دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن للأدوات الكهربائية بأحد الأبراج الكائنة بجوار مبنى النيابة الإدارية بمدينة منيا القمح، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية، تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق بمخزن للأدوات الكهربائية، بأحد الأبراج الكائنة بجوار مبني النيابة الإدارية بمدينة منيا القمح، وعلي الفور توجهت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحريق لإخماده، بمشاركة الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح والحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الدفاع المدنى.

وأسفر الحريق عن الاحتراق الكامل للمخزن وتم تلفه بالكامل، ولا توجد أي خسائر بشرية، وتم تشكيل لجنة من قبل الإدارة الهندسية لحصر التلفيات، وكذلك التأكد من سلامة سقف العمارة.