شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يدعم مؤمن زكريا بأغنية جديدة (فيديو) ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الفنان تامر حسني بدعم مؤمن زكريا، لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي، بإطلاق أغنية له. ونشر تامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو للأغنية معلقاً: «إهداء إلى كابتن مصر مؤمن زكريا» وأكمل:«معاك وفي ظهرك لحد ما ترجع لجمهورك بمليون سلامه ربنا معاك يا بطل». ويعاني مؤمن زكريا من ضمور في العضلات تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، حيث يخوض اللاعب رجلة علاجية في الخارج. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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