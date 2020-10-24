شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة طبية بالمجان لـ1202 مواطن في قافلة علاجية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1202 مواطن من أهالي قرية عرب درويش، التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين، لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان، خاصة بالمناطق النائية حفاظاً على صحة المواطنين بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وأساليب مكافحة العدوى، مشيرا إلى أنه تم تحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيراً إلى أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1202 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.