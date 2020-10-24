شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات مترو أنفاق وجر كهربائى بـ512 مليار جنيه من 2014 حتى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة أنه يتم تنفيذ مشروعات مترو أنفاق وجر كهربائى خلال الفترة من 2014 حتى 2024 باستثمارات تبلغ حوالى 512 مليار جنيه.

وأضافت المصادر، أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات جديدة بأطوال 862.4 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 89 كم وجارى تنفيذ 236.4كم، ومتبقى تنفيذ 537كم.

وأوضحت المصادر، أن قائمة المشروعات تشمل استكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو وتنفيذ الخطين الرابع والسادس للمترو بالإضافة إلى مشروعات القطار الكهربائى بطول 90 كم ومونوريل العاصمة الادارية ومونوريل مدينة 6 اكتوبر بطول 98.5 كم بالإضافة إلى مشروع تطوير كهربة خط سكة حديد أبو قير / الإسكندرية وتحويله إلى مترو ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل والقطار الكهربائى السريع العين السخنة /العلمين.