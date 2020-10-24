شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشيد بنسبة تمثيل ذوى الاحتياجات بقوائم المرشحين للبرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن العملية الانتخابية التي انطلقت صباح اليوم السبت، داخل مصر، لاختيار أعضاء مجلس النواب، "منظمة" ما قبل وأثناء وبعد انتهاء العملية.

وأشادت الوزيرة، في تصريحات لقناة صدى البلد، بنسبة ذوى الاحتيات ممثلين فى الانتخابات البرلمانية قائلة: "أشيد بنسبتهم فى الانتخابات وتخصيص الكشف الطبي عليهم وذلك في إطار التمثيل الجيد لذوى الإعاقة بالبرلمان المصرى".

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وأوضحت وزيرة التضامن، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت إجراءات لمحاربة المال السياسى في الانتخابات، كما أنها نظمت العملية الانتخابية داخل وخارج البلاد، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة من المناطق الأعلى في عدد الناخبين بما يقرب من 5.5 مليون مواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى تواجد المراسلين الأجانب لمتابعة العملية الانتخابية، قائلة :"هناك 570 مراسل من 166 مؤسسة صحفية وإعلامية من 124 دولة حول العالم يتابعون الانتخابات، وهذا دليل على أن الرقابة على العملية ليست داخلية فقط وإنما خارجية أيضا".

وأثنت الوزيرة، على إجراءات مكافحة فيروس كورونا، داخل اللجان الانتخابية، والالتزام بها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لحماية المواطنين من العدوى.