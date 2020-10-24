شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يدعو للمشاركة بانتخابات مجلس النواب: واجب على كل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين جموع الفلاحين للنزول والإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وقال نقيب الفلاحين، فى بيان له عقب الإدلاء بصوته اليوم بمحافظة المنيا مسقط رأسه، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجب على كل مصرى له صوت انتخابى، وعدم الإدلاء بالصوت مخالفة للقانون، ومعاونة لأعداء الوطن بإفساح الطريق لهم لنشر الشائعات، لافتًا إلى أنه لاحظ إقبال كثيف فى الريف المصرى بالوسط الفلاحى نظرا للتلاحم الكبير بين العائلات والقبائل التى تحرص على إرضاء ذويهم من المرشحين.

وأضاف أبوصدام، أن الحكومة وضعت كل التسهيلات لتشجيع المواطنين على النزول والإدلاء بأصواتهم، ووفرت مناخ آمن ووفرت الكمامات لمنع انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير بنزاهة وشفافية فى وجود قضاة مصر الأجلاء على صناديق الاقتراع ووسط تأمين شامل من قوات الأمن المصرية.

وأوضح عبدالرحمن أن جموع الفلاحين يمثلون 50% من الشعب المصرى، بما يبرز أهمية اختيارهم لمن يمثلهم تحت قبة البرلمان، موضحا أن نزول المواطنين بكثافة هو أبلغ رد على مثيرى الفتن ومروجى الشائعات، ويؤكد مدى وعى المصريين وحرصهم علي التكاتف والتنميه الشاملة، مختتما بيانه بتقديم الشكر والتقدير لكل ابناء مصر من المساهمين في العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مرشحين كما قدم الشكر للقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية علي حرصهم الشديد لتوفير مناخ امن للعملية الانتخابية.

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وأكد ابوصدام أنه ينتهز هذه المناسة السعيدة للتأكيد على أن كافة الفلاحين على قلب رجل واحد يجددون العهد والوعد للقيادة السياسية المصرية وللحكومة المصرية على الوقوف بكل قوة خلف قراراتهم الحكيمة في كل وقت وحين.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.