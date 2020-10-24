شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" الناقل الرسمى لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، حيث استقبلت مصر للطيران عددا من نجوم وصناع السينما على متن طائراتها المتجهة من مطار القاهرة إلى الغردقة وكذلك تسيير رحلات خاصة إلى الجونة لحضور فاعليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى المقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر 2020، يأتى ذلك فى إطار رعاية الشركة لكافة الأحداث والمحافل الدولية فى مختلف المجالات.

وأكدت شركة مصر للطيران فى بيان لها، أنها قدمت كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطارى القاهرة والغردقة بما يليق بمكانة مصر ونجاحها فى تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية وتم استيعاب جميع المشاركين فى المهرجان الذى يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربى وأمريكا وأوروبا وأفريقيا وغيرهم من العديد من صناع السينما والنجوم.

Advertisements

وخلال الافتتاح الذى أقيم أمس قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتقديم الشكر لمصر للطيران كونها أحد الرعاة المشاركين فى نجاح المهرجان فى دورته الحالية ودوراته السابقة .

وسوف يتنافس فى هذا المهرجان عددا من الأفلام المتنوعة منها الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة بالإضافة إلى الأفلام القصيرة.