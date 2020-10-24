شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 40 رحلة دولية تقل 4500 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الأحد، رحلاتها إلى 40 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4500 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلى باريس، فرانكفورت، لندن، بغداد، أديس أبابا، ندچمينا، الشارقة، بيروت، اربيل، أبوجا ،ميلانو ، عمان، مدريد، روما، أمستردام ، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، عنتيبي، ورحلتين جويتين إلى كل من الدمام، إسطنبول، دبي ، أبوظبي ، جدة، الخرطوم، و6 رحلات داخلية، ثلاث رحلات إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى أسوان، و3 رحلات شحن جوى.

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