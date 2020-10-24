شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا.. "خرائط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1200 السبت الموافق 24 أكتوبر 2020 الى مساء يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر

. القاهرة الكبرى : طقس معتدل وفرصة أمطار خفيفة بنسبة ( 20 % ) .

• الوجه البحري : طقس معتدل وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على البحيرة - كفر الشيخ -.... ) .

. السواحل الشمالية الغربية : طقس معتدل و أمطار متوسطة على الاسكندرية مطروح سيدي براني - بلطيم .... ) .

. السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة : طقس معتدل وامطار متوسطة على ( دمياط - بورسعيد - .... ) .

. شمال ووسط سيناء : طقس مائل للحرارة وامطار متوسطة على بعض المناطق .

• جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : طقس مائل للحرارة نهارا وامطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق

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- شمال الصعيد : طقس معتدل وانعدام فرص الأمطار و جنوب الصعيد : طقس مائل للحرارة وانعدام فرص الأمطار .

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، السبت، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحرى، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة، وطقس مائل للحرارة على شمال جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، وطقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .