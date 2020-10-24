شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنفذ قرار إزالة 3 عائمات ومرسى مخالف على نهر النيل بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل شمال فرع دمياط التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، قرارات الازالة الصادرة لعائمتين عائمة بمدينة طلخا ومرسى وعائمة مخالفين بجوار كوبرى شربين بمحافظة الدقهلية وذلك فى إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

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وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، قد تلقى تقريراً بشأن موجات الحملات التى تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتى تضمنت تنفيذ (282,031) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الرى والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى يناير 2015 .

قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ (30 ) إزالة خلال الاسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020 ليصل إجمالى الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن (56440) إزالة.

الجدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.