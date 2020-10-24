شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تتخذ عدد من الإجراءات لمواجهة السيول بينها تحديد مواقع التخييم بالمحميات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة للتنسيق مع غرف عمليات الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد، لمواجهة أية اضرار بيئية قد تنتج عن السيول والأمطار الغزيرة المحتملة، والعمل على الحد من الآثار السلبية التى قد تنجم عنها وذلك بعد صدور بيان عن هيئة الأرصاد الجوية يتوقع تعرض البلاد لموجة من الطقس غير المستقر.

واستعدت وزارة البيئة لمواجهة السيول من خلال:

1- المتابعة اللحظية مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أى تسرب بترولى أو زيتى خلال فترة التعرض للسيول.

2- الاستعداد لاتخاذ إجراءات المكافحة فورا حال حدوث أى تسريب بترولى أو زيتى، بالإضافة إلى حثهم على المشاركة بالإمكانيات المتاحة لديهم، من معدات وسيارات شفط المياه والجرارات واللوادر.

3- تحديد المواقع المهددة، مثل: مخرات السيول، والمرور عليها لمتابعتها.

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4- تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة إخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء.

5- تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء بالمحميات، والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك.

6- وضع لوحة إرشادية فى مدخل كل محمية، بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج من المحمية.