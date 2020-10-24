شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يصرف مكافأة للأطباء والعاملين بمستشفى السيدة زينب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة بمستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب تفقد خلالها وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر مخزون كافى من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارىء للتعامل مع أى حادث مفاجىء، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوى .

ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير للفريق الطبى بالمستشفى إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال للجهد الكبير والإخلاص فى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين مثنيًا على جهودهم التى بذلوها خلال الموجة الأولى لمكافحة فيروس كورونا، كما وجه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالعاصمة مؤكدًا على أن إخلاصهم فى العمل سيسهم فى التغلب على الموجة الثانية .

وقرر محافظ القاهرة صرف مكافأة للطاقم الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى تقديرًا لما لاحظه من نظافة المستشفى وإصرار على تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين لاقت استحسان كافة المرضى الذين إلتقى بهم المحافظ أثناء جولته خاصة وأن المستشفى تخدم قاطنى عدة أحياء من ذوى الدخل المتوسط .

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رافق المحافظ فى جولته الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الصحة والدكتور كريم أحمد سلام مدير مستشفى المنيرة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار الدكتور كريم سلام مدير مستشفى المنيرة إلى أن المستشفى تستقبل يوميًا من 600 ــ 800 حالة بقسم الاستقبال كما يتردد على العيادات الخارجية 1200 ــ 2000 مريض يوميًا.

وأضاف الدكتور كريم سلام أن المستشفى أصبحت تجرى جراحات الأطفال والقدم السكرى والأوعية الدموية وهى الجراحات التى كانت مقصورة على المستشفيات الجامعية مشيرًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوى التى تضم 22 جهاز غسيل كلوى بالإضافة إالى 8 أجهزة احتياطية تخدم 90 مريضًا وتعمل على 3 ورديات إلى جانب عمل الوحدة للطوارىء على مدار 24 ساعة .