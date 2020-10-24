شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تدعو السيدات للمشاركة بانتخابات النواب: "انزلى ساندى بلدك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جموع النساء والفتيات المصريات في مختلف ربوع الوطن ممن لهن حق التصويت الإنتخابى أن يخرجن بكثافة هن وجميع أفراد أسرهن للمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020، و ممارسة حقهن الدستورى والإدلاء بصوتهن .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، فى فيديو لها على صفحة المجلس، أن المرأة المصرية اثبتت من خلال مشاركتها السياسية فى جميع الاستحقاقات السياسية التى تم عقدها خلال الفترة الماضية على ما تتمتع به من حس وطنى عالى ومدى تفانيها فى حبها واخلاصها لتراب هذا الوطن فقد كانت مشاركتها بمثابة الفيصل فى جميع هذه الاستحقاقات السياسية، مشيرة الى أن مشاركة المرأة فى الانتخابات يأتى اعمالاً للحق الذى كفله لها الدستور المصري.

ووجهت رئيسة المجلس رسالتها للمرأة قائلة :"انزلى وشاركى وساندى بلدك شرفتى مصر فى كل الاستحقاقات الدستورية ".

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوطن يعول الكثير على مشاركة المرأة فى هذا العرس الديموقراطى ، مؤكدة أن الصورة المشرقة التى ترسمها بمشاركتها واسعة النطاق ووقوفها فى صفوف طويله أمام اللجان الانتخابية هى رسالة للعالم أجمع تؤكد فيها مدى الوعى والادراك وحجم المسئولية التى تتمتع بها المرأة المصرية،.

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ودعت الدكتورة مايا مرسى السيدات والفتيات الى عدم التنازل عن حقهن، والمشاركة فى الادلاء بأصواتهن وانتخاب من يرونه الأجدر والأكفاء لتمثيلهن فى البرلمان واعتبار اصواتهن أمانة، مشيرة أن المرأة المصرية أصبحت تتمتع بإرادة سياسية حافظت على مكتسباتها ومنحتها المزيد من الحقوق.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعقد يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر الجارى فى دوائر 14 محافظة هى «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

تجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألف و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 وألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا.