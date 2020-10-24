شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 1114 سيدة ضمن مبادرة "انتى السند" للكشف المبكر عن هشاشة العظام ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 1114 سيدة ضمن مبادرة "انتى السند" والتى أطلقتها الهيئة فى الفترة من (19 - 22) أكتوبر الجارى للكشف المبكر عن هشاشة العظام لمنتفعات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد مجانًا، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية أطلقت مبادرة "انتى السند"، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لهشاشة العظام، والذى تحييه منظمة الصحة العالمية فى يوم 20 أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعى حول سبل الوقاية وأهمية التشخيص والكشف المبكر عن هشاشة العظام، حيث تصنف المنظمة هشاشة العظام بين أكثر 10 أمراض انتشارًا فى العالم، لافتة إلى أن هشاشة العظام تصيب أكثر من 30 % من النساء بعد سن الخمسين، 10٪ من الرجال بعد سن الخمسين، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

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فيما قدمت الهيئة خدمات مبادرة "انتى السند" بـ 10منشآت صحية تابعة للهيئة موزعة جغرافيًا على أنحاء محافظة بورسعيد، شملت مستشفيات "النساء والولادة التخصصي، التضامن، الزهور، الحياة بور فؤاد، المبرة"، ومركزى صحة طب أسرة "العلاج الطبيعي، مصطفى كامل"، ووحدات صحة طب أسرة "ميسرة، بنك الإسكان، فاطمة الزهراء"، وذلك لاستقبال وتقديم خدمات المبادرة لمنتفعات التأمين الصحى الشامل بكافة أنحاء بورسعيد، كما نوهت عن المبادرة من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة وصفحة بورسعيد https://www.facebook.com/106553301075947/posts/181608780237065/.

واستهدفت المبادرة الكشف المجانى المبكر عن هشاشة العظام وخصوصًا لدى السيدات باعتبارهم هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد سن الخمسين، وذلك من خلال إحدى الأجهزة والذى تم توفيره خلال فترة عمل المبادرة بتلك المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية سالفة الذكر، وجاء ذلك فى إطار اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتقديم كافة الخدمات الصحية المميزة ذات الجودة العالية للمنتفعات بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد وتماشيًا مع توجهات الدولة فى دعم صحة المرأة المصرية.

وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم خدمات مبادرة "انتى السند" أيضًا لبعض المنتفعين داخل وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والذين تم إجراء فحص هشاشة العظام لهم بناء على طلبهم بعد سماعهم بالمبادرة، كونهم من الفئات الأكثر عرضة أيضًا للإصابة بهشاشة العظام، ووعدت الهيئة بعمل امتداد للمبادرة خلال الأيام المقبلة وذلك لتغطية نطاق أوسع من المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد سواء من الرجال أو السيدات وخاصة مرضى الغسيل الكلوى والأمراض المزمنة منهم.