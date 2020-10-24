شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة التخطيط يزور المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان وفد من وزارة التخطيط للتعرف على قاعات المركز الثقافى الأفريقى ومقتنياته المختلفة ورسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل وساحة أفريقيا ومقتنيات الدول الأفريقية المميزة.

وكان فى استقبالهم المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، حيث اصطحبتهم فى جولة داخل المركز ومشاهدة مقتنيات الدول الأفريقية والمكتبة الوثائقية واحواض الأسماك والتماسيح.

واستمع الوفد للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على رسالته واهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل حيث يشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله واهم معالمها حيث من المقرر انتاج فيلم عن كل دوله، يبرز ويوضح أبرز المعلومات عنها.

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ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

وتم إنشاء مسرح مكشوف يتسع ل (2500) فرداً ويقع خلفه خزان اسوان والذى تم اضاءته، بالاضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعى فى انشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة فى بيئة محافظة أسوان ، و هو المسرح الذى من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية و كذا الاحتفالات الكبرى و المهرجانات و العروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

يعد المركز الثقافى الأفريقى شعاع لثقافة الدول الإفريقية ، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات و التذكارات التى تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة و عادات و تقاليد الشعوب الإفريقية ، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

وكانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات و التذكارات التى تمثل حضارة و ثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير.