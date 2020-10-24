شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد فتح جميع اللجان الانتخابية فى موعدها دون معوقات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الأولى والتى تستمر على مدار يومين فى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والاقصر .

وأكد شعراوى، على الانتظام الكامل للجان الانتخابات على محافظات المرحلة الأولى وفتح جميع اللجان فى موعدها دون أى معوقات، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.

وخلال تفقد اللواء محمود شعراوى لغرفة العمليات بالوزارة استمع الى تقرير حول سير العملية الانتخابية فى محافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج والبحيرة والفيوم وأسوان والجيزة والوادى الجديد، حيث تم الإشارة الى فتح اللجان فى موعدها وعدم حدوث أى مشكلات .

وأضاف شعراوى، أنه تم التأكد من اتخاذ كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطهير وتعقيم اللجان على مدار يومى الانتخابات وتوفير بوابات التعقيم على أبواب اللجان الانتخابية، مؤكدا على ان المحافظات وكافة الأجهزة المعنية بالشرطة والقوات المسلحة قامت بجهد كبير قبل انطلاق العملية الانتخابية لتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات اللازمة ، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة تليق بالشعب المصري.

ودعا وزير التنمية المحلية أبناء الشعب المصرى إلى المشاركة الفاعلة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم ، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر.

وأكد وزير التنمية المحلية ، على انه اصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، مؤكداً ان كافة أجهزة الدولة على الحياد التام من الجميع .

وأوضح شعراوى على وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، موجها باستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين ، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة للادلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الانتخابات البرلمانية الحالية هى الثانية بعد ثورة 30 يونيو، موجها حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الاولى قائلاً : "صوتكم أمانة وهيفرق جداً أمام العالم .. واختاروا بحرية مرشحكم" .

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