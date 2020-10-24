شكرا لقرائتكم خبر عن توفير بوابات تعقيم أمام اللجان الانتخابية فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المسئولون على مقر اللجان الانتخابية بمدرسة الروضة الحامدية الشاذلية بالعجوزة على توفير بوابات تعقيم كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم الناخب بالمرور على البوابات قبل دخول اللجنة.

وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا 142 بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردى و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

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وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 10 آلاف 140 لجنة فرعية على مستوى 14 محافظة لاستقبال ما يقرب من 33 مليونا و472 ألفا و778 ناخبا وناخبة يحق لهم التصويت بتلك المرحلة بينهم 4 ملايين و67 ألفا و901 ناخب يدلون بأصواتهم فى 1160 لجنة فرعية بمحافظة الإسكندرية، كما يدلى 3 ملايين و949 ألفا و970 ناخبا بأصواتهم فى 923 لجنة فرعية فى محافظة البحيرة، ويدلى 301 ألف و763 ناخبا بأصواتهم فى 165 لجنة فرعية بمطروح، و178 ألفا و315 ناخبا يدلون بأصواتهم فى 75 لجنة فرعية بالوادى الجديد.

وفى الجيزة يصوت نحو 5 ملايين و689 ألف ناخب، وفى الفيوم يصوت 2 مليون و9 آلاف و229 ناخبا فى 633 لجنة فرعية، وفى بنى سويف تم توزيع مليون و883 ألفا و354 ناخبا على 692 لجنة فرعية، وفى المنيا تم توزيع 3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على 1099 لجنة فرعية، وفى أسيوط يدلى 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبا بأصواتهم داخل 636 لجنة فرعية، وفى سوهاج يدلى 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخبين بأصواتهم فى 1081 لجنة فرعية.

كما تم توزيع 2 مليون و26 ألفا و994 ناخبا على 670 لجنة فرعية في محافظة قنا، بينما يدلى ما يقرب من 833 ألفا و557 ناخبا بأصواتهم فى 201 لجنة فرعية بالأقصر، ويدلى نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا بأصواتهم فى 373 لجنة فرعية بأسوان، وفى محافظة البحر الأحمر يدلى 292 ألفا و508 ناخبين بأصواتهم فى 109 لجان فرعية.







