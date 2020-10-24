شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بطرح حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ،وأيضا بمنافذ الشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة بأسعار مخفضة 25%، مقارنة بأسعار نفس المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى ، كما تقوم الوزارة بتوفير كافة منتجات السلع الغذائية. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار منتجات حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة. طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بأسعار تبدأ بـ 60 جنيه للكيلو عبوة 2 كيلو بـ 120 جنيه. Advertisements طرح عبوة 3 كيلو بـ200 جنيه "عبوة مميزة بالأصناف طرح 5 كيلو بـ 350 جنيه " عبوة مميزة بالأصناف "، طرح أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات عبوة 3 كيلو بـ 300 جنيه عبوة 5 كيلو بـ550 جنيه فاخرة "مميزة بالأصناف". طرح المخبوزات وحلويات شرقية وغربية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

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