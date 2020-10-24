شرطة المسطحات: ضبط 61 طن أعلاف مغشوشة و5 مصانع إنتاج حلوى من مواد مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط (مخزن، بدون ترخيص)، يحوى 61 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص، (مجزر – صيدلية، بدون ترخيص) يحويان (15,2 طن "جلد – هياكل – شيش" دجاج – 2 طن و 750 لتر أدوية بيطرية) بدون ترخيص وبدون بيانات، بنطاق مديرية أمن الشرقية.

كما ضبط 5مصانع "بدون ترخيص" تحوى (42 طن منتج نهائي "مواد خام وحلوى" – 17400 قطعة أواني بلاستيكية ومعدنية منتج نهائي) بدون بيانات ومجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، بنطاق مديرية أمن القليوبية ،7 منشأة مخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن الشرقية، 35 قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية بالمخالفة لقانون الصيد،63 قضية تلوث بنهر النيل والمجاري المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.