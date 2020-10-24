تجديد حبس سائق 15 يومًا بتهمة هتك عرض بلجيكية في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قبلت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل سائق يتبع أحد التطبيقات الذكية لنقل الركاب في اتهامه بهتك عرض بلجيكية.

وقررت المحكمة استمرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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بدأت تفاصيل الواقعة يوم 20 سبتمبر باستقلال السيدة البلجيكية السيارة من وسط القاهرة باتجاه شارع الجزائر، بدائرة قسم شرطة البساتين، وطوال الطريق نشبت بينهما مشادة بسبب دخول السائق أحد الشوارع بالمخالفة لخط سير "الجي بي اس".

وحسب التحقيقات، فإن السيدة نزلت في المكان المطلوب دون أي مشكلة حتى فوجئ السائق يوم 29 سبتمبر بالقبض عليه لاتهامه بهتك عرضها بأن استطالت يده لملامسة مناطق حساسة بجسدها.

ونفى المتهم في التحقيقات التهم المسندة إليه، وأن مشادة فقط وقعت مع الشاكية بسبب تغييره الطريق على إثر الزحام.