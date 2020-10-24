لجنة أمنية تتفقد أقسام الشرطة بالدقهلية لمتابعة حسن المعاملة والاستجابة لبلاغات المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين.

كما متابعة تلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

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وتفقدت اللجنة سجن المنصورة العمومي من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنيين بأقسام الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.