بزعم استثمارها.. سقوط مستريح جديد بسوهاج جمع مليون و25 ألف جنيه من ضحاياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مستريح المنشاة استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بذات المركز بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

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كانت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وقيام المتحرى عنه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح مجزية، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها (1,025,000– مليون وخمسة وعشرون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.