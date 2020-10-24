"قطاع التدريب" يقيم الاحتفال السنوي بيوم محو الأميّة لمجندين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية، احتفال يوم "محو الأميّة" للعام التدريبي 2019/2020.

وجاء ذلك خلال مشاركة كافة قطاعات الوزارة في مسابقة يتم الإعداد لها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لمحو أميّة المجندين للارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات؛ حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشارك في الحفل عدد من القيادات الأمنية المعنية وشهد الحفل توزيع الكؤوس وشهادات التقدير والحوافز المادية على الفائزين.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على المشاركة في المشروع القومي لمحو الأميّة.. واستمرارا لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة ولاسيما المجندين.