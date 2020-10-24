للوقاية من الأمراض.. قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء سجون جمصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجه قطاع السجون، قافلة طبية من أطباء القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائي والتنسيق مع وزارة الصحة استهدفت (منطقة سجون جمصة)، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء في إطار الإجراءات الاحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض .

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لنزلاء السجون، وخاصةً الرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

وحرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون لاسيما الرعاية الصحية، وفى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة .