سقوط عاطلين بحوزتهما مخدرات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين بحوزتهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار في السلام والمطرية.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عن استهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزي المواد والأقراص المخدرة بقصد الترويج والإتجار، عن ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جرام - عدد 3 زجاجات لمادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع الاستروكس – ميزان حساس – هاتف محمول -مبلغ مالي).

كما تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,790 كيلو جرام – كمية من نبات البردقوش معدة للتصنيع وزنت 1,90 كيلو جرام – كمية من مخدر الإستروكس وزنت 430 جرام – كمية من البودر المستخدم في تصنيع الإستروكس وزنت 40 جرام – أدوات التصنيع - هاتف محمول - مبلغ مالي).

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.