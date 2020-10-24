قطاع السجون يوافق على التماس 8 من نزلاء سجن دمنهور لزيارة ذويهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
وافق قطاع السجون على التماس 8 من نزلاء سجن القناطر "رجال"، بزيارة (أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم) من نزيلات (سجن القناطر نساء)؛ حيث تمت الزيارة وإعادتهم لمحبسهم مرةً أخرى، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية النزلاء من عدوى فيروس كورونا من تعقيم مكان الزيارة والالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة المسافة الأمنة بينهم.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم
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