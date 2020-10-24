محمد اسماعيل - القاهرة - تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، الأعضاء المعينين بالمجلس الصادر لهم قرار رئيس الجمهورية وتسليمهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم، بالبهو الرئيسي بمقر المجلس اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعيين ١٠٠ عضو بمجلس الشيوخ لإكمال نصاب المجلس بعد انتخاب ثُلثي أعضائه، وذلك وفقًا لأحكام قانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية في العدد ٤٢ مكرر بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة "الشيوخ" تستقبل الأعضاء المعينين بقرار جمهوري لتسليمهم كارنيهات العضوية.. غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.