انطلاق أولى اجتماعات لجنة إعداد لائحة "الشيوخ".. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
تنطلق أولى جلسات اللجنة الخاصة لإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، والمكلفة بممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها.
كان مجلس الشيوخ قد فوض في جلسته الإجرائية الثانية يوم الأحد الماضي، هيئة مكتب المجلس بتشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال شهر، على أن تعرضها على المجلس في أول جلسة لاحقة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الأمانة العامة للمجلس أعدت مقترحًا بمشروع للائحة جدير بالبناء عليه.
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