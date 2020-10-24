"مصر للطيران" الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران" إنها الناقل الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

واستقبلت الشركة عددًا من نجوم وصناع السينما على متن طائراتها المتجهة من مطار القاهرة إلى الغردقة.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أنه تم تسيير رحلات خاصة إلى الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي المقام خلال الفترة من ٢٣ حتى ٣١ أكتوبر الجاري .

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وقدمت الشركة كل التسهيلات اللازمة لضيوف مصر والمهرجان بمطاري القاهرة والغردقة، بما يليق بمكانة مصر ونجاحها في تنظيم المؤتمرات والمعارض الدولية، وتم استيعاب جميع المشاركين في المهرجان، والذي يشارك فيه العديد من نجوم الفن بمصر والوطن العربي وأمريكا وأوروبا وإفريقيا وغيرهم من العديد من صناع السينما والنجوم.

وقامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتقديم الشكر إلى "مصر للطيران" كونها أحد الرعاة المشاركين في نجاح المهرجان في دورته الحالية ودوراته السابقة.

ويتنافس في هذا المهرجان عدد من الأفلام المتنوعة؛ منها الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة بالإضافة إلى الأفلام القصيرة.