محافظ القاهرة يتفقد مستشفى المنيرة العام ويوجه بصرف مكافأة للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة بمستشفى المنيرة العام بمنطقة السيدة زينب تفقد خلالها وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ وتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية بمخزن المستشفى وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أي حادث مفاجئ، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي.

ووجه محافظ القاهرة الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى إدارة وأطباء وتمريض وفنيين وعمال للجهد الكبير والإخلاص في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين مثنيًا على جهودهم التي بذلوها خلال الموجة الأولى لمكافحة فيروس كورونا، كما وجه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالعاصمة مؤكدًا على أن إخلاصهم في العمل سيسهم في التغلب على الموجة الثانية.

وقرر محافظ القاهرة صرف مكافأة للطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى تقديرًا لما لاحظه من نظافة المستشفى وإصرار على تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين لاقت استحسان كافة المرضى الذين التقى بهم المحافظ أثناء جولته خاصة وأن المستشفى تخدم قاطني عدة أحياء من ذوي الدخل المتوسط.

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رافق المحافظ في جولته الدكتور محمد شوقي مدير مديرية الصحة، والدكتور كريم سلام مدير مستشفى المنيرة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الدكتور كريم سلام مدير مستشفى المنيرة إلى أن المستشفى تستقبل يوميًا من 600 ــ 800 حالة بقسم الاستقبال كما يتردد على العيادات الخارجية من 1200 ــ 2000 مريض يوميًا.

وأضاف الدكتور كريم سلام، أن المستشفى أصبحت تجري جراحات الأطفال والقدم السكري والأوعية الدموية وهي الجراحات التي كانت مقصورة على المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 22 جهاز غسيل كلوي بالإضافة إلى 8 أجهزة احتياطية تخدم 90 مريضًا وتعمل على 3 ورديات إلى جانب عمل الوحدة للطوارئ على مدار 24 ساعة.