شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية لمديرة المدرسة: «مقصدتش إهانتك كنت بأعلمك إزاي تخلعي الشباك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه، اليوم، كريمة محمود إبراهيم زيد مديرة مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بدكرنس والتى أجبرها على خلع الشباك الألوميتال لتنظيفه مما أثار غضب أهالى محافظة الدقهلية وجموع المعلمين ورواد السوشيال ميديا.

وكان المحافظ أرسل إشارة رسمية لإدارة دكرنس التعليمية يوم الخميس الماضى لاستدعاء مديرة المدرسة للقائه اليوم السبت بمكتبه على وجه السرعة وتدخل عدد من قيادات المحافظة والتربية والتعليم لإقناع مديرة المدرسة للذهاب لمكتبه لترضيتها على حد تعبيره.

وخلال اللقاء أكد المحافظ لمديرة المدرسة أنه لم يقصد إهانتها ولا التنمر عليها كما أشيع ولكنه كان غاضبا من سوء النظافة ونقل فصل الحضانة للدور الثانى.

وحول واقعة إجبارها على خلع شباك الألوميتال قال «أنا كنت بأعلمك إزاي تخلعي الشباك».

ردت مديرة المدرسة انه لايوجد لديها سوى عامل واحد فقط وله قرار بأنه يعمل عمل مخفف بسبب مرضه وهى وجميع المدرسين يعملون بأيديهم ويؤجرون عمال على نفقتهم الخاصة وأنها ارتكبت بسبب رفضه سماعها فلم تتمكن من شرح الوضع وأنها كانت تعمل بتجديد المدرسة منذ فترة ولم يتبقى سوى التلميع الأخير .

يذكر ان محافظ الدقهلية زار مدرسة عمر مكرم قبل ثلاثة ايام من بدء الدراسة ووجه لوم شديد اللهجة لمديرة المدرسة وأقالها من منصبها بعدما وصفها بأنها فاشلة وأجبرها على خلع شباك الألوميتال لتنظيفه بحجة عدم جاهزية المدرسة لإستقبال العام الدراسى ورفض الإستماع لمبررها قائلا «مش عايز أسمعك».

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