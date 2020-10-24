شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يشن حمله ليليه لرفع مكبرات الصوت من التوكتوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا حملة ليلية مفاجئة على معدات التوكتوك وذلك لرفع مكبرات الصوت المزعجه للمواطنين والملوثه للسمع , وإستجابة لإستغاثات المواطنين بضرورة رفع مكبرات الصوت عن التوكتوك , وتم ذلك بالتعاون مع قسم شرطة بيلا والقوة المعاونة , وشارك في الحمله قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا ايمن غالى نائب رئيس المدينة لشئون المدينة واحمد عبدالواحد نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى وعبدالجليل صبرى سكرتير عام ديوان الوحدة المحلية ومحمد ضبعون رئيس قرية ابوبدوى ومسئولى الاشغالات والازالات. وأكد إسماعيل استمرار الحملات المفاجئة للتصدى لظاهرة المكبرات الصوتية التي تصنع تلوثا سمعيا يزعج المواطنين اثناء سيرهم واوقات راحتهم. حمله لرفع مكبرات الصوت من توكتوك بيلا حمله لرفع مكبرات الصوت من توكتوك بيلا الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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