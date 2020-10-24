محافظ الوادي الجديد يوجه بانتهاء تشطيبات مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية بمركز الدكتور حسن حلمي للاحتياجات الخاصة وكذلك المحال التجارية بالمركز ذلك للإعلان عنها وتأجيرها بشرط أن يكون المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال متابعته لسير العمل بالمركز صباح اليوم، حيث وجه أيضا بسرعة الانتهاء من أعمال الربط لتشغيل المركز بالطاقة الشمسية، والانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري، لافتا بإمكانية الاستعانة بعاملين من الجهاز الإدراي في الوظائف التي يحتاجها المركز وذلك بنظام الندب .
وكلف الزملوط مركز الخارجة بنقل تبعية الحديقة الغير مستغلة المجاورة للمركز ورفع كفاءتها وتطويرها، وذلك للإستفادة منها بإقامة أنشطة رياضية وترفيهية لخدمة المترددين على المركز .
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