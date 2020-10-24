شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح تحيي ذكرى ضحايا «معركة العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد المقابر الألمانية بالعلمين، اليوم السبت، احتفالات الذكرى 78 لمعركة العلمين بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ووفود من الدول التي شاركت في المعركة وأقارب الجنود، والتى تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحًا.

وتشهد المقابر الألمانية احتفالية إحياء ذكرى ضحايا موقعة المعلمين بمشاركة أقارب الجنود الذين شاركوا في المعركة والتي تضم رفات 4231 قتيل من الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء المعركة.

يذكر أن موقعة العلمين وقعت فى24 أكتوبر1942 وخلفت ورائها العديد من القتلى ومخلفات الحرب بين قوات الحلفاء والمحور.