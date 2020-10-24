شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع رفع تراكمات مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مدن المحافظة في إزالة تراكمات مياه الأمطار ببعض المناطق، بعدما شهدت عدد من مدن محافظة مطروح، صباح السبت، أمطار غزيرة، مشددا على سرعة سحب مياه الأمطار، خاصة على الطريق الدولى والشوارع الرئيسية لتيسير حركة السير والمواصلات مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أي بلاغات.

وشدد محافظ مطروح على المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أي أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظا على سلامة المواطنين.

و قام مركز ومدينة مرسى مطروح، برئاسة رضا جاب الله، رئيس المدينة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة الدكتور إبراهيم خالد بدفع سيارات كسح المياه على الفور وإزالة وسحب تجمعات المياه بمناطق الريفية والإسعاف بكورنيش المدينة، مع البدء بإزالة وسحب المياه أمام مقار بعض اللجان الانتخابية لتيسير وصول الناخبين، قبل بدء العملية الانتخابية اليوم السبت، كما تمت إزالة الشوائب العالقة أمام بعض شنايش تصريف المطر.

ووجه محافظ مطروح بالمتابعة الميدانية المستمرة والاطمئنان على تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة السيول بجميع المدن، خاصة مخرات السيول ومراجعة تطهيرها وإزالة أي عوائق أمام مياه الأمطار، بالإضافة إلى المرور على جميع نقاط تجمع مياه الأمطار وتطهيرها، والاستعداد التام بكافة المعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار ورفع حالة الطوارئ، والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفوري مع أي بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.