شكرا لقرائتكم خبر عن لتخلفهم عن سداد المصروفات.. «تجارة الإسكندرية» تحول طلاب من شعبة إنجليزي للعربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب تخلفهم عن سداد المصروفات الدراسية.. قررت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية تحويل عدد من طلاب شعبة اللغة الانجليزية، بالفرقة الأولى إلى الدراسة بالبرنامج العام للدراسة باللغة العربية للعام الجامعي، لتخلفهم عن سداد الرسوم خلال المهلة المسموح بها، حيث كان آخر موعد يوم الخميس الماضي.

وكانت كلية التجارة، أصدرت الأسبوع الماضي توجيهات عاجلة للطلاب المستجدين الملتحقين بها العام الجامعى 2020 / 2021، تتعلق بموعد سداد كامل الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات المستجدين بالفرقة الاولى، الذين تم قبولهم بالبرنامج الخاص باللغة الإنجليزية للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، بسرعة سداد المصروفات والا سيتم تحويلهم للدراسة باللغة العربية.

وأوضحت الكلية في بيان على موقعها الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه تم قبول ٢٦٣ طالب على قائمة الانتظار بدلاً من المستبعدين، بحسب ترتيب المجموع الاعتباري، وعلى الطلاب المقبولين من قائمة الانتظار سرعة سداد مصروفات البرنامج الخاص في موعد غايته يوم الثلاثاء المقبل 27 أكتوبر الجاري، وفي حالة عدم السداد يعتبر ذلك تنازلا عن حق الطالب في الالتحاق بالبرنامج الخاص شعبة اللغة الإنجليزية.

وتنشر «المصري اليوم»، كشف بأسماء الطلاب المقبولين من قائمة الانتظار، للدراسة بالبرنامج الخاص بالشعبة الإنجليزية.

"تجارة الاسكندرية": تحويل طلاب الشعبة الانجليزية للبرنامج العام وقبول 263 من "قائمة الانتظار"

"تجارة الاسكندرية": تحويل طلاب الشعبة الانجليزية للبرنامج العام وقبول 263 من "قائمة الانتظار"

"تجارة الاسكندرية": تحويل طلاب الشعبة الانجليزية للبرنامج العام وقبول 263 من "قائمة الانتظار"

"تجارة الاسكندرية": تحويل طلاب الشعبة الانجليزية للبرنامج العام وقبول 263 من "قائمة الانتظار"

"تجارة الاسكندرية": تحويل طلاب الشعبة الانجليزية للبرنامج العام وقبول 263 من "قائمة الانتظار"