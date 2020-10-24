شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال في لجان السيدات خلال الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأولى من بدء عملية التصويت إقبالًا من السيدات وكبار السن، ووجه رجال تأمين اللجان الناخبين بإتباع الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للتصويت حيث يجري التصويت في 373 لجنة فرعية على مستوي المحافظة.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أي تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة الحكومية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الانتخابية والدعم اللوجستى فقط.

وأشار المحافظ، تم تعقيم وتطهير كافة اللجان وتركيب بوابات للتعقيم أمامها، علاوة على توفير المطهرات وتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أهمية توفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة تامة من خلال وضع جميع اللجان في الدور الأرضى لتسهيل حركة دخول وخروج كبار السن والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد والمبردات ووسائل التهوية المناسبة، فضلاً عن إذاعة الأغانى الوطنية لرفع الروح المعنوية.

وأوضح بأنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية لتحقيق التواصل والتنسيق فيما بينهم وتوفير وسائل الاتصال المختلفة لسرعة التعامل الفورى مع أي أحداث طارئة.

يذكر أن الانتخابات تجري داخل 373 لجنة فرعية لاستقبال نحو مليون و39 ألف و51 ناخب وناخبة.

وبدأت اللجان الفرعية في 14 محافظة، اليوم السبت، استقبال الناخبين بداية من التاسعة وحتى التاسعة مساء، ويستمر ذلك غدا الأحد«ليبدأ فرز الأصوات بعد التاسعة مساء الأحد، ويتم تجميع النتائج في اللجان العامة وإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات التي تعلن النتيجة رسميا، وتقرر من لهم حق خوض جولة الإعادة.

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ويصوت في المرحلة الأولى، 33 مليون و472 ألف و778 ناخبًا، في 10 ألاف و140 لجنة فرعية، لاختيار 285 نائبا في النظامين الفردى والقوائم، ويشرف على كل لجنة قاض.

وتجرى المرحلة الأولى، من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة هي، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.