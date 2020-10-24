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شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف الوادي الجديد والواحات يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، بصوته فى انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية فى مدرسة الأمل الابتدائية بالخارجة.
وأكد الأنبا أرسانيوس ضرورة مشاركة المواطنين في التصويت في انتخابات مجلس النواب، باعتباره استحقاقًا دستوريًا، مشيرًا إلى حرصه الدائم على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية.
وكانت عملية التصويت في الوادي الجديد قد انتظمت منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث تستقبل ٧٠ لجنة انتخابية نحو ١٧٨٣١٥ ناخبًا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس ٢٤ مرشحًا على مقعدى الفردى بدائرتى الخارجة والداخلة بواقع ٨ مرشحين لمقعد الخارجة و١٦ مرشحًا لمقعد الداخلة.
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