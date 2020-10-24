شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد الناخبين على لجان المنيا.. و«العمليات» لم نرصد أي معوقات حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ارتفعت وتيرة توافد المواطنين على مقار لجان الاقتراع، في الانتخابات البرلمانية بالمنيا، ولجأت سيدات للتجمع واصطحاب سيارات أجرة «تاكسي» للمقار الانتخابية، فيما حرص موظفون ومعلمون على الذهاب للجان رفقة بعضهم البعض.
من جانبها، أكدت مصادر بديوان محافظة المنيا عدم رصد غرفة العمليات الفرعية للمحافظة، التي تتابع عملية الاقتراع، برئاسة اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أي معوقات أو تعطل لسير عملية الاقتراع حتى الآن.
يشار إلى أن عدد اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا بلغ عددها (511) مركزا انتخابيا، و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، معدة لاستقبال 3 ملايين و482 ألفا و424 ناخبا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
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